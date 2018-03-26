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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İşe gittiği esnada kaçırıldığı iddia edilen genç kız bulundu

İşe gittiği esnada kaçırıldığı iddia edilen genç kız bulundu

Adliye detay

Genç Kız Fabrika Resmi Nikah Suç Duyurusu Basın Mensupları 

-Annenin çıkışı
-ARŞİV
-Güvenlik kamerası
-Kaçırılma anı

( SAKARYA )- 20 yaşındaki kızı 3 ay önce nikah kıydığı eşinin kaçırdığı iddia edildi SAKARYA

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada ortadan kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Banu D., bulundu. Genç kızı götürenin 3 ay önce nikah kıydığı eşi olduğu öğrenilirken, anne ise şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgilere göre, Akyazı’da bir fabrikada çalışan Banu D., iddiaya göre işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Kızlarından haber alamayan aile İlçe Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Banu D.'nin fabrikadaki işine gelişi sırasında servisten indikten sonra bir kişinin kolundan çekerek götürmeye çalıştığı görüntüler ekipler tarafından incelemeye alındı. İncelemenin ardından ekipler, genç kızı yaklaşık 3 ay önce resmi nikah kıydığı A.K.'nin götürdüğünü tespit etti. Banu D.'nin eşinin Fransa'da yaşadığı öğrenilirken anne Nuray D. de Akyazı Adliyesine giderek kızını kaçırdığı iddia eden kişilerden şikayetçi oldu.. Suç duyurusunda bulunan Anne Nuray D., adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.
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