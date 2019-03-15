İşe gitmeyen kadını arkadaşları evinde ölü buldu

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’da 2 gün işe gitmeyen ve arkadaşlarının telefonlarına bakmayan 41 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Olay Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 gün işe gitmeyen ve aramaların hiçbirine cevap vermeyen Sinem Gedik’in arkadaşları meraklanarak evine bakmak istedi. Kadının evine gelen arkadaşları dakikalarca kapıyı çaldı, fakat açan olmadı. Gedik’in arkadaşları bunun üzerine polise haber verdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, pencereden içeri bakınca, Gedik’in yatağında yattığını gördü. Seslere tepki vermeyen Gedik’in evine kapıyı kırarak giren ekipler, kadının öldüğünü belirledi. Olayla ilgili polislere ifade veren kadının arkadaşı, “2 gündür hem işe gitmiyordu, hem de telefona cevap vermiyordu. Geri dönüş yapmayınca merak edip evine geldi. Önce kapısını ben çaldım, açmayınca polisi aradım. Polis geldikten sonra ben penceresini biraz itince pencere açıldı. İçeri baktığımız zaman yatağında olduğunu gördük. Sese cevap vermeyince kapıyı kırıp içeri girdik ve ekipler öldüğünü tespit etti. Ailesi var, ama evli değildi” dedi.

Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

