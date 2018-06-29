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( İSTANBUL -ÖZEL) "İşe gidiyorum" diye evden çıkan terzi ortadan kayboldu- Eşi elinde fotoğrafıyla sokak sokak kocasını arıyor İSTANBUL



- Pendik’teki evinden Şişli’deki terzi dükkanına gidiyorum diyerek çıkan 64 yaşındaki İsmail Çelik, ortadan kayboldu. Günlerdir eşinden haber alamayan ve hayatından endişe eden Rukiş Çelik ise, elindeki fotoğrafla sokak sokak gezerek eşini arıyor. 23 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Pendik Yakacık Ertuğrul Gazi Mahallesi Kazdağı Sokaktaki evinden Şişli’deki terzi dükkanına gidiyorum diyerek çıkan 64 yaşındaki İsmail Çelik, ortadan kaybolup sırra kadem bastı. İsmail Çelik’in eşi Rukiş Çelik ise akşam saatlerinde eşinden haber alamayınca paniğe kapılarak sürekli telefonunu aramaya başladı.

Telefonu açık olan İsmail Çelik’in cevap vermemesi üzerine eşi ve çocukları korkuya kapıldı. Elinde fotoğrafla sokak sokak eşini arıyor Rukiş Çelik isimli kadın seçimden bir gün önce ortadan kaybolan eşi İsmail Çelik’in hayatından endişe ediyor. Günlerdir eşinden haber alamayan Rukiş Çelik eline aldığı fotoğrafla eşini sokak sokak aramaya başladı.

Beyoğlu ve Şişli’nin sokaklarında gezen kadın eşini bulmak için yardım istiyor. “Beyoğlu’nun alt sokaklarında aradım bulamadı” Elinde fotoğrafı ile sokak sokak eşini arayan Rukiş Çelik, “Şarjı var arıyorum cevap verilmiyor. Bir kere daha böyle oldu 18-20 gün eve gelmedi, iş yerine de gitmedi. Bilmiyorum artık alkol mü alıyor, epilepsi hastası mı bende bilmiyorum. İşe gidiyorum diye çıktı, 600 lira alacağı vardı, daha da dönmedi. Kimse bize yardımcı olmuyor ben bu adamı nasıl bulacağım. Ben Beyoğlu’nun alt sokaklarında aradım bulamadım” dedi.



