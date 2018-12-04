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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İşe gidenler fark etti, denizden çıkan cesedin 18 yaşındaki gence ait olduğu ortaya çıktı İzle

İşe gidenler fark etti, denizden çıkan cesedin 18 yaşındaki gence ait olduğu ortaya çıktı İzle

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Deniz Polisi Olay Yeri İnceleme Cenaze Gözyaşı Polis Ekipleri 

--Cenaze arabasına bindirilme görüntüsü
--Acılı babadan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, denizde erkek cesedi bulunurken, yapılan incelemelerde cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen’e ait olduğu öğrenildi. Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Konak Vapur İskelesi civarında işe gitmek için bulunan vatandaşlar, denizde ceset fark etti. Hemen polis ekiplerine ve sağlık görevlilerine haber verilirken, deniz polisi, hayatını kaybettiği belirlenen kişiyi botla sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen’e ait olduğu belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İpekişen’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Murat İpekişen’in hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen babası, oğlunun cesedi başında saatlerce gözyaşı döktü. Cesedin yanından bir an olsun ayrılamayan talihsiz adam, çok büyük bir üzüntü yaşadı. (TT-HG-
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