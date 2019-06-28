İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu

-Cesetten görüntü

-Olay yeri

-Polisler ile cesetten görüntü

-Öldürülen kadının yakınlarından görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerine gelen kadının yakınlarının ağlaması

-Ağabeyin kardeşinin cesedi başında oturup, ona bakması

-Yakınlarının ağlaması

-Kadının annesi ile ağabeyinin cesedin başında oturup, bakması

-Tabutun taşınması

-Hayatını kaybeden kadının cansız bedeninin tabuda konması

-Cenazenin arabaya yüklenmesi

-Yakınlardan görüntü

-Cenaze arabasının bölgeden uzaklaşması

-Polis arabasından görüntü

-kadının fotoğrafı



( MERSİN -FOTO EKLENDİ) - Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü MERSİN



- Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden sağlık görevlileri, Filiz Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede 3 boş kovan bulundu. Polis ekipleri de civarda inceleme yaptı. Koruma istediği öne sürüldü Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken, ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi. Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

