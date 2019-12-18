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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İşçinin bacağına çelik halat saplandı

İşçinin bacağına çelik halat saplandı

Hastane acilindeki işçinin bacağına saplanan demirin itfaiye ekiplerince çıkarılmaya çalışılırken görüntüleri

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan işçinin bacağına saplanan çelik halat, hastanede itfaiye ekiplerince kesici alet yardımı ile çıkarılabildi MERSİN

Polis Fabrika Hastane Çelik Halat Bild 


- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan işçinin bacağına saplanan çelik halat, hastanede itfaiye ekiplerince kesici alet yardımı ile çıkarılabildi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir beton fabrikasında çalışan Recep Zincirbüken adlı işçi, kopan çelik halatın bacağına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, fabrikaya çağrılan ambulansla, bacağındaki demir parçası ile birlikte önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçinin sol bacağına saplanan demir, sağlık görevlilerince çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelin itfaiye görevlileri, Zincirbüken'in sol bacağına saplanan demir parçasını, kesici alet yardımı ile çıkardı. İşçi tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (ERY-HSK-
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