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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İşçilerin yemeğini taşıdığı ‘sefer tası’ şimdilerde süs eşyası oldu Haberi

İşçilerin yemeğini taşıdığı ‘sefer tası’ şimdilerde süs eşyası oldu Haberi

Bakır sefer tası

Vitrin Memur Alüminyum Nostalji Irak 

-Celal Açık ile röp.

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- ‘Ortadirek’ diye nitelendirilen başta işçi ve memur olmak üzere çalışanların sabah evlerinden çıkmadan önce yemeğini koyduğu bakır sefer tasları, şimdilerde nostaljik süs eşyası olarak kullanılıyor. Özellikle memur, emekli, esnaf gibi orta gelirli toplum kesimlerinin bir dönem sık kullandığı sefer tasları, artık birer süs eşyası olarak kullanılıyor. İlk dönemlerinde daha çok bakırdan yapılan sefer tasları, sonraki yıllarda çelik, alüminyumdan yapılmaya başlandı. Bakır sefer tasları genellikle işlemeli olurken, tercih edilmelerinin en önemli sebebiyse yemeklerin tadını muhafaza edebilmesiydi. Yemek taşıma kabı yerine süs eşyası olarak kullanılmaya başlanan sefer tasları, Bakırcılar Çarşısı’ndaki bakır ustalarının ellerinde bir nostalji eserine dönüşüyor. Üzerine Osmanlı ve Selçuk bakır motifleri işlenen sefer tasları, süs eşyası olarak satılmak üzere vitrinlere bırakılıyor. Yapılan ürünlerle tarihi anlatmak istediklerini belirten Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, “Sefer tasında tarihimiz ve kültürümüz yer alıyor. Bu tür ürünlerin üzerine Osmanlı ve Selçuklu motifleri işliyoruz. Biz bakırcılığı canlandırmıyoruz, biz yaptığımız ürünlerle mutfağımızı, tarihimizi ve kültürümüzü yansıtıyoruz. O zamanlarda bu kadar dürümcü, restoran yoktu olsa da lüks restoranlar olurdu, ona da herkes gidemezdi. Anneler, eşler akşamdan kalan yemekleri sefer taslarına koyar, çocuklarını veya eşlerini işe uğurlarlardı. Şimdilerde de bu sefer tasları genellikle süs eşyası olarak kullanılmaya başlandı” dedi.

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