İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde fide dikimi yapan işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre tarlada fide dikimi yapan işçileri taşıyan ve idaresindeki Y.P idaresindeki 31 N 8434 plakalı traktör, İslahiye ilçesi Ağalarobası kırsal mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada römorkta bulunanlardan Menderes K., Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken, Mahmut K. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ahmet K. (23), Diyar K.(14), Cuma B. (17) ve Mahmut B.(16) durumları hafif olduğundan tedavisi tamamlanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım