Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı (3) - DİYARBAKIR

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı (3) - DİYARBAKIR

- İşçileri taşıyan minibüs devrildi - 21 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Ambulans görüntüsü - Şarampole yuvarlanan minibüsün görüntüsü GÜNCELLEME - İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 21 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır - Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde devrildi.Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar, ambulanslarla Bingöl ve Diyarbakır ile Lice ve Hani ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Sürücünün olay yerinden kaçtığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.Minibüsün, Diyarbakır'dan Karadeniz'e gitmek üzere yola çıkan tarım işçisi aileleri taşıdığı belirtildi.Kaza nedeniyle işçilerin eşyaları ve yolda yemek için pişirdikleri yemekler etrafa saçıldı.

Hastane Jandarma Tarım Tarım İşçisi 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı