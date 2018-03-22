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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşçiler işi bıraktı, belediye başkanı sokaklarda temizlik yaptı

İşçiler işi bıraktı, belediye başkanı sokaklarda temizlik yaptı

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy çalışanları ile birklikte cadde ve sokaklarda eline aldığı süpürgeler ile temizlik yapması

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-Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un açıklaması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kentin temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın ilçe belediyesinin kendilerine borcu olduğunu iddia ederek temizlik işçilerini çekmesi üzerine, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve belediye çalışanları ellerine aldıkları süpürgelerle sokaklarda temizlik yaptı. İddiaya göre, temizlik işlerini yürüten firma, belediyeden bir kısım alacağını tahsis edemeyince yaklaşık 70 temizlik işçisine iş bıraktırdı. Temizlik işçilerinin iş bırakması üzerine Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, beraberinde bazı çalışanları ile birlikte cadde ve sokakta temizlik yaptı. Dörtyol ilçesinde temizlik işlerini yürüten yüklenici firmaya 4 yılda yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını, bazı alacaklarını gerekçe göstererek, işçilerini çekip kendilerine gözdağı vermeye çalıştığını söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, “Erzin, Payas, Dörtyol, Belen, Arsuz ve İskenderun belediyelerinin bağlı bulunduğu İskenderun Katı Atık Birliğince ilçelerin temizlik işleri bu birliğe ait yüklenici firma tarafından ilçemizdeki çalışmaları askıya aldılar. Dörtyol Belediyesi olarak, bu kararın doğru olmadığını ve belediye olarak ödemeler noktasında imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ancak yüklenici firmanın aldığı bu karar doğru değildir. Dörtyol Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturduğumuz ekiplerle ilçe genelinde temizlik çalışmalarını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bugün de mesai arkadaşlarımızla birlikte temizlik yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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