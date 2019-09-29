İşçiler inşaatın tepesinde böyle halay çekti

-vatandaşın videoyu izleme anı

-videoyu izleyen vatandaşlar röportaj

-İnşaatta halay çeken işçiler



( DENİZLİ )- İnşaat işçilerin halay molası böyle görüntülendi- Kafalarında baretler ve kendilerini izleyenlerin şaşkın bakışları arasında bir anda halaya durdular- Biri halay başı olup dördü ona eşlik edince komik görüntüler ortaya çıktı DENİZLİ



- Denizli’de yapımı devam eden inşaatın tepesinde işçilerin bir anda ellerinde ki işi bırakıp halaya durmaları gülümseten görüntülerin oluşmasına neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde inşaatın tepesinde 5 işçi halay çekerken, diğer işçilerin ise onlara aldırış etmeden çalışmalarına devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İlginç olay, Pamukkale ilçesi, Çamlaraltı Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın en üst katında yaşandı. İnşaatın 4. kat seviyesinin yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzik ile bir anda halay çekmeye başladı.

Eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer 4 işçide kendisini çevreden izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halaya geçti. Kafalarında baretlerde halay çeken işçileri görenler ise kahkahalara boğuldu. Yerden onlarca metre yükseklikte işçilerin halay çektiğini gören bir vatandaş ise üzerindeki şaşkınlığı üstünden atar atmaz cep telefonuna sarılarak o komik anları kaydetti.

Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından altına yapılan yorumlar ise en az görüntü kadar görenleri güldürdü. Video Denizli’de sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla izlenen ve paylaşılan görüntüler arasından yer aldı.

