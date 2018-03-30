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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İşçiler inşaatın çatısından düştü

İşçiler inşaatın çatısından düştü

İtfaiyenin çalışması

İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Hastane 

-Sağlık ekiplerini müdahalesi
-İşçilerin merdivenle aşağı indirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -2)- İtfaiye yaralı işçileri merdivenle kurtardı İSTANBUL

- Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme çalışmalarında çalışan 3 işçi çatıdan aşağı düştü. İşçilere ilk müdahale yaralandıkları bölümde yapılırken, ardından uzatılan merdivenle sedyeye konularak aşağı indirildi.Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Okmeydanı'nda bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan 3 işçi bilinmeyen bir nedenden çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine çakıldı. Yaralanan işçilere ilk müdahale yine çalışma arkadaşları tarafından yapıldı. Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile işçilerin bulunduğu yere çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçiler sedyeye konularak itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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