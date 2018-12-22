İşçiler hem yazdı, hem yönetti, hem de oynadılar İzle

-İzleyenlerin görüntüsü

-Kurumsal İletişim Müdürü Gülbin Gayretlier Dülger ile röp

-detay



( DÜZCE )- İşçiler tiyatro oyunu ile iş güvenliğine dikkat çektiler-Standard Profil çalışanlarından “İş’te Güvenlik” oyunu DÜZCE



- Otomotiv sektörüne sızdırmazlık profili üretimi yapan fabrikada çalışan işçilerin üretimde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek üzere hem yazıp hem yönettiği, hem de oynadığı “İş’te Güvenlik” tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. İşçiler, performansları ile usta oyunculara taş çıkardılar. Hem güldürdüler hemde düşündürdüler. Dünya çapında otomobil markalarına profil üretimi yapan Standard Profil Grubu, Düzce Fabrikası çalışanlarının sahnelediği “İş’te Güvenlik” oyunu ile üretimde iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekerken, çalışanların kaleme aldığı oyun izleyicilerden büyük ilgi topladı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce Müdürü Necati Köroğlu ve İŞ-KUR Düzce Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı izledi. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı takdirde olası iş kazalarına dikkat çeken oyun ile Standard Profil, üretimde önceliğin çalışan sağlığı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. “İş güvenliği bizim en önemli önceliğimiz” Çalışanların aileleri ile birlikte izlediği oyunla ilgili konuşan Standard Profil Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Gülbin Gayretlier Dülger, çalışmalarının odağında insan olduğunu bu nedenle iş sağlının kendileri için birinci öncelik olduğunu belirterek “Bu gün bizim için çok önemli bir gün. Standard Profil Düzce fabrikası olarak çalışanlarımızın hem yazdığı, hem yönettiği, hem oynadığı bir oyunu sahneliyoruz. İş güvenliği bizim en önemli önceliğimiz. Standard Profilde tüm çalışmalarımızın odağında insan var. Ve bu insan kaynağımızın da güvenliği ve sağlığı birinci önceliğimiz. Bu anlamda her sene çalışmalarımızı iş güvenliği eğitimlerimizi ve tedbirlerini arttırıyoruz. Bu gün sahnelenen oyun ise daha anlamlı çünkü kendi içimizden çıkan bir oyun. Oynayan bütün arkadaşlarımız Standard Profilin Düzce çalışanları. Bugün ailelerimize sesleniyoruz ve iş güvenliğinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz“ ifadelerinde bulundu. Oyun, 26 Aralık’ta bir kez daha izleyicilerin beğenisine sunulacak.

