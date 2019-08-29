İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini muhtara hediye etti Haberi

-İşçiler çalışma anları

-Portrenin hediye edilmesi



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu'da belediyede temizlik işlerinde çalışan işçiler, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti. Kastamonu'nun Daday ilçesinde belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile çöp konteynerlerini temizledikleri sırada çöplerin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait portre olduğunu fark etti. Atatürk’ün portresini çöpten alan işçiler, temizleyip tamir ettikten sonra muhafaza altına aldı. İşçiler, temizleyip onardıkları portreyi daha sonra ilçenin tek kadın muhtarı olan Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın’a hediye etti. Çöplerin arasından aldıkları portreyi hediyeye dönüştürdüklerini belirten temizlik işleri çalışanı Yaşar Çivi, “Arkadaşlarla konteynerı çöp kamyonuna takarken Atatürk’ün resmini fark ettik. Atatürk’ün resmini çöp konteynerına atmışlar. Bizde onu hemen muhafaza altına alıp temizledik. Sonra çöp kamyonunun şoförü olan arkadaşımıza teslim ettik. Daday Merkez Mahallesi Muhtarımız bir bayandı, bizde Atatürk’ün portresini Muhtarımız Esra Apaydın’a hediye ettik” dedi.

Daday Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın ise, hediye için işçilere teşekkür etti.

