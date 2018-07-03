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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İşçiler, 100 metre yükseklikteki vincin tepesinde eylem yapıyor

İşçiler, 100 metre yükseklikteki vincin tepesinde eylem yapıyor

vincin tepesindeki işçiler

Polis Polis Ekipleri 

-detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) - Vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi 100 metreden düşmemesi için arkadaşları tutuyor - Beyoğlu'nda paralarını alamayan işçiler vincin tepesinde eylem yapıyor İSTANBUL

- Beyoğlu'da paralarını alamayan işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıktı. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi arkadaşları tutuyor. Beyoğlu'nda bir rezidans inşaatında çalışan işçiler paralarını alamadıkları iddiasıyla isyan etti. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkan 5 işçi eylem yapıyor. Vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi düşmemesi için arkadaşları tutuyor. Olay yerine gelen polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalışıyor.
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