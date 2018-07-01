İşçi yeleği giyen hırsızlar kumaş fabrikasına böyle girdi Haberi



- Arnavutköy'de işçi yeleği giyen hırsızlar kumaş fabrikasına girerek 6 bin lira değerinde kumaş ve tekstil malzemesi çaldı. Güpegündüz fabrikaya giren şahısların rahat tavırları dikkat çekerken hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Arnavutköy -Bolluca Mavi Göl Mahallesi Aşık Seyrani Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş pantolon atölyesinde meydana geldi. İşçi yeleği giyen hırsızlar gündüz vakti fabrikaya gelerek kapının kilidini demir makası ile kestiler. Bazen kendi aralarında tartıştıkları görülen hırsızların rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Fabrikadan yaklaşık 6 bin lira değerinde kumaş ve tekstil malzemesi çalan hırsızlar, geldikleri ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

