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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İşçi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - GAZİANTEP

İşçi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - GAZİANTEP

- Hurdaya dönen minibüsün çekiciye yüklenmesi - Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi yapması - Kazaya karışan otomobildeki hasarİşçi taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Tuncay Beytullah Bulut idaresindeki 27 R 6848 plakalı işçi minibüsü, 4. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de Bayram Gümüşalan yönetimindeki 34 SLU 289 plakalı otomobille çarpıştı.Refüje devrilerek duran minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild Gesi İşçi Minibüsü 

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