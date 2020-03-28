İşçi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - GAZİANTEP
- Hurdaya dönen minibüsün çekiciye yüklenmesi - Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi yapması - Kazaya karışan otomobildeki hasarİşçi taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Tuncay Beytullah Bulut idaresindeki 27 R 6848 plakalı işçi minibüsü, 4. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de Bayram Gümüşalan yönetimindeki 34 SLU 289 plakalı otomobille çarpıştı.Refüje devrilerek duran minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım