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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisleri çarpıştı: 24 yaralı İzle

İşçi servisleri çarpıştı: 24 yaralı İzle

Kaza yerinden görüntü

Tekstil Fabrikası Jandarma Trafik Kazası Servis Otobüsü Servis Aracı 

-kazaya karışın servis araçları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı firmaya ait aynı yöne giden iki servis aracı çarpıştı. Kazada toplamda 24 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ulaş Mahallesi yakınları meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan ve Edirne yönüne gitmekte olan özel bir firmaya ait Atilla Aslan idaresindeki 59 S 9038 plakalı servis minibüsü aynı istikamete seyreden aynı firmaya ait Ömer Duvan idaresindeki 59 S 9475 plakalı servis otobüsüne çarptı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü Atilla Aslan’nda aralarında olduğu toplam 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve çevrede bulunan vatandaşlara ait özel araçlarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra bölge trafik ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Bir süre trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi nedeniyle Çorlu - Edirne yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan servis minibüsü ve servis otobüsünün kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndürüldü.
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