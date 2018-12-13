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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisinden inen kadına otomobil böyle çarptı

İşçi servisinden inen kadına otomobil böyle çarptı

Yaralı kadının fotoğrafı

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-Aracın kadına çarpması
-Çevredekilerin yardıma gelmesi

( HATAY ) - Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Altınçağ Caddesi’nde gece saat 01.00 sıralarında işçi servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen Gül Kaymak’a beyaz renkli otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaymak ağır yaralandı. Gül Kaymak vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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