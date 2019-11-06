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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İşçi servisi yönlendirme tabelasına çarptı: 10 yaralı Video

İşçi servisi yönlendirme tabelasına çarptı: 10 yaralı Video

Yaralıların yerde bulunması detayı

Hastane Köprülü Direksiyon İşçi Servisi Trol 

-Kaza yerinden genel ve yakın detaylar
-Hastane acil dış detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan işçi servisinin yol yönlendirme direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
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