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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

Hastane İşçi Servisi 

--Otomobil ve servisten görüntüler
--ekiplerden görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Sivas bulvarı Cırgalan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEE 550 plakalı işçi servisi, 38 ACH 174 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar, ilk tedavilerinin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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