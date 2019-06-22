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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı

İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı

olay yeri

Hastane Servis Otobüsü Direksiyon 

-röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da personel servisi devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş personel servisi Erzurum Havaalanı yolu üzerinde ETÜ kavşağında devrildi. Kavşağa girerken karşı yönden gelen kamyonetten kurtarmak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı servis otobüsü kavşakta devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı. (ŞG-AT)
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