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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - BURSA

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - BURSA

- Olay yerine ambulansın gelişi - Kazadan ve yaralılardan detaylar - Kazayı yaşayan kişinin konuşması - Otomobil ve servisten detaylar Bursa 'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.Erol Aktuğ idaresindeki 16 EIJ 05 plakalı işçi taşıyan minibüs, Demirci Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde, Mustafa Bursa lı'nın (31) kullandığı 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İşçi servisinin şoförü Aktuğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Hastane Polis Merkezi İşçi Servisi 

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