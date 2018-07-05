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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı:12 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı:12 yaralı

-otomobil detay

Polis Hastane Tahkikat Polis Ekipleri İşçi Servisi 

--servisden detay
--olay yerinden detay

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa'da işçi taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Aktuğ kontrolündeki 16 EIJ 05 plakalı işçi servisi ile, Mustafa Bursalı'nın(31) kullandığı 34 GG 2528 plakalı otomobil yol ağzında birbirini farketmeyip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Bursalı ile işçi servisindeki 11 yolcu yaralandı. Çok sayıda ambulansın olay yerine gelmesi ile tedavi altına alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Otomobilde bulunan bir kişi kazanın bir anda olduğunu hiç bir şey hatırlamadığını söyledi.

Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, işçi servisinin şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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