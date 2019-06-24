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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşçi servisi devrildi - 4 yaralı - SAKARYA

İşçi servisi devrildi - 4 yaralı - SAKARYA

- Olay yerinden, işçi servisinden ve işçilerden detaylar Sakarya 'da işçi servisi devrildi: 4 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ali P. idaresindeki işçileri taşıyan 54 S 0716 plakalı midibüs, D - 100 kara yolunun Bekirpaşa mevkisi Ankara istikametinde devrildi.Devrilmenin etkisiyle serviste bulunan işçilerden 4'ü yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Servisten kendi imkanlarıyla çıkan diğer işçiler, başka bir araçla yola devam etti.Öte yandan bölgedeki evlerde yaşayan vatandaşlar, yol kenarına bariyer yapılması konusunda taleplerinin olduğunu ifade etti.

Karya Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

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