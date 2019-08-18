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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İşçi servisi devrildi: 16 yaralı - KARAMAN İzle

İşçi servisi devrildi: 16 yaralı - KARAMAN İzle

- Yaralıların Karaman Devlet hastanesine getirilişleri Karaman 'da işçi servisi devrildi: 16 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman - Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bisküvi fabrikasında çalışan 16 işçi yaralandı.Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fabrika Hastane Gesi İşçi Servisi 

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