İşçi servisi devrildi: 16 yaralı - KARAMAN İzle

- Yaralıların Karaman Devlet hastanesine getirilişleri Karaman 'da işçi servisi devrildi: 16 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman - Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bisküvi fabrikasında çalışan 16 işçi yaralandı.Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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