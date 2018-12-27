İşçi servisi devrildi: 16 yaralı (2) - ELAZIĞ

- Elazığ 'da işçi servisi devrildi - 16 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araçtan detaylar - Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi Elazığ 'da işçi servisi devrildi: 16 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ - Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.Kazada, 16 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ 'daki hastanelere kaldırıldı.