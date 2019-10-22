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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İşçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı (2) - KAYSERİ

İşçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı (2) - KAYSERİ

- İşçi servis midibüsü devrilmesi - Yaralıların ambulanslara kaldırılması - Kaza yapan midibüsten görüntüler Kayseri 'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Gesi Trol 

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