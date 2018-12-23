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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İşçi emeklisi, evsizlerin 'çorbacı dayısı' oldu

İşçi emeklisi, evsizlerin 'çorbacı dayısı' oldu

Çorba hazırlarken ve evden çıkarken görüntü

İşçi Emeklisi Hastane Troy 

-Evsizlerin görüşleri
-Dağıtıma gelirken ve masa hazırlarken genel görüntü
-Dağıtım detay görüntü
-Çorba dağıtan kişi ile röpörtaj

( İZMİR )-İyilik mesaisi sokakta yaşayan evsizler İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki işçi emeklisi Ertuğrul Gündoğan, iki günde bir eşinin hazırladığı sıcak çorbaları sokakta kalan evsizlere ulaştırıyor. Çevresinde 'çorbacı dayı' olarak da bilinen Gündoğan, çorba dağıtımına ek olarak engelliler ve ihtiyaç sahibi bireyler için de yardım faaliyetleri düzenliyor. İzmir’de yaşayan Ertuğrul Gündoğan'ın iyilik mesaisi sokakta yaşayan evsizler, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar ve engelliler için. Sabahları eşinin hazırladığı çorbaları kavanozlara ve termoslara koyup metroya binerek fırından sıcak ekmekleri alan Gündoğan, Basmane semtindeki tarihi Hatuniye Camii önündeki parka geliyor. Masasını hazırlayana kadar çevredeki evsizler ve ihtiyaç sahipleri de sıraya giriyor. Eşiyle birlikte yapıyor Sıcak çorbalarını bardaklar yardımı ile evsizlere dağıtan Gündoğan ekim ayından beri çorba dağıttığını söyleyerek; bazen sabah bazen akşam dağıtım yaptığını, amacının bölgede yaşayan evsizlerin midesine soğuk kış günlerinde sıcak gıda girmesi olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtımı hakkında bilgi veren Gündoğan, "Biz burada yaşayan vatandaşlara soğuk zamanlarda sıcak çorba dağıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem ısınmış oluyorlar hem de midelerine gıda girmiş oluyor. Çorbayı bazen eşim hazırlıyor bazen de eşimle birlikte ben hazırlıyorum. Geceleri soğuktan korunmak için sokakta kalan vatandaşlar camilerde ve hastanelerde kalıyor. Bu sebepten sabahları az kişi olabiliyor.Tek tek hepsine götürme imkanımız yok maalesef ama 8-10 kişi bir arada olursa oraya da götürebiliriz. Tabii 'çorba içeceğim' diyenlere de vermiyoruz diyemeyiz. Onlara da veriyoruz. Çorba dağıtımına ek olarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı da yapıyoruz" diye konuştu.
Gündoğan’ın çorba dağıtımından memnun olduklarını belirten sokakta yaşayan bir vatandaş ise, "3-4 senedir sokakta kalıyorum. Allah razı olsun sayesinde içimiz ısınıyor" dedi.

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