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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İşbaşı yapan kadın şoförlere başkan ziyareti İzle

İşbaşı yapan kadın şoförlere başkan ziyareti İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ' in ESHOT Genel Müdürlüğüne yaptığı ziyaretten detay görüntüler

( İZMİR )- Başkan Soyer'den kadın otobüs şoförlerine övgü: "İzmir'in yüz akısınız" İZMİR

Toplu Ulaşım Kadın Şoför Allah Kadın Sürücü 


- İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın otobüs şoförleriyle birlikte toplu ulaşımda yeni bir dönem başlattı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT Genel Müdürlüğüne yaptığı ziyarette işbaşı yapan kadın şoförleri tebrik ederek, "Sizler İzmir'in yüz akısınız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi toplu ulaşımda hizmet vermek üzere ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan kadın sürücülerle bir araya geldi. Cesaret ve öz güvenlerinden dolayı kurumun yeni personelini tebrik eden Soyer, "İzmirli sizi bekliyormuş meğer. Sizler öncüsünüz, İzmir'in yüz akısınız. İnşallah daha çok kadın şoför sizin peşinizden gelecek" diye konuştu.

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