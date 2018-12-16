İşaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar Haberi

-Hayrat Vakfı Kırıkkale İl Temsilcisi İsmail Efe Demirhan röportajı

-İşaret Dili Tercümanı ve Eğiticisi Refik Acar röportajı

-Kırıkkale İşitme Engelliler Derneği Başkanı Ertuğrul Baloğlu röportajı

-İşitme engelli kursiyerlerden Bahadır Koşer röportajı



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de işitme engellilere yönelik açılan kursta 25 engelli, işaret diliyle hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor. Kırıkkale İşitme Engelliler Derneği ve Hayrat Vakfı iş birliği ile düzenlenen kursa katılan işitme engellilere, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler öğretiliyor. Sinevizyon yardımıyla eğitim gören işitme engelli gençlere Kur’an-ı Kerim’i okumanın yanı sıra namaz süreleri ve diğer birçok dua da öğretiliyor. Hayrat Vakfı Kırıkkale İl Temsilcisi İsmail Efe Demirhan, “Arkadaşlarla bir araya geldik, düşündük. Duyma engelli vatandaşlarımıza da bu Kur’an-ı Kerim’i nasıl öğretiriz diye kafa yorduk. Daha sonra duyma engelli vatandaşlarımıza işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğretmeyi aramızda kararlaştırdık. Şu anda her hafta düzenli olarak toplanıp bu işitme engelli vatandaşlarımıza hiç olmazsa namaz kılarkenki okumuş oldukları sureleri bilecek kadar Kur’an-ı Kerim öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kırıkkale’de İşitme Engelliler Derneği ile beraber bir çalışma yürüttüklerini ifade eden, İşaret Dili Tercümanı ve Eğiticisi Refik Acar, “İşitme Engelliler Derneği Başkanımızla görüştüğümüzde Kur’an-ı Kerim öğrenme ihtiyaçlarının olduğunu bize ilettiler. Biz de onlara yardımcı olabileceğimizi, bir çalışma yapabileceğimizi bahsettik. Güzel bir çalışma hazırladık. Teşekkür ediyoruz. Hayrat Vakfı da bize mekan anlamında bir hizmet verdi. Haftanın belirli günleri yaklaşık 3 ay sürecek bir hizmete başladık. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeyi çok istiyorlar. Fakat bunun altyapısal anlamında bir çalışması yok. Görme engelliler için bir kitabi çalışma var. Fakat işitme engelliler için yok. Bunun için de yaklaşık bir 3 aylık çalışma yaptık. Onlara küçük bir “Elif-Ba” hazırladık. Şu anda vakfın bünyesinde bu çalışmayı dernekle beraber yürütüyoruz. Biz bunların bu kadar şevkli, iştiyaklı olacağını düşünmüyorduk. Başlarken biz de tereddütlü başladık. Acaba olur mu diye ama bizi şaşırtacak kadar olumlu neticeler aldık. Elhamdülillah gayet de güzel devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kırıkkale İşitme Engelliler Derneği Başkanı Ertuğrul Baloğlu, “Kur’an-ı Kerim projesi kafamızda vardı ama alt yapı yoktu, bekliyorduk. Oluşmuş olduğunu duyduk. Çalışmalara başladık. Hayrat Vakfı yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar. Kendileri bizden hiçbir maddi talepte bulunmadılar. Manevi olarak da büyük bir destek verdiler. Gördüğünüz gibi güzel bir tablo ortaya çıkmış oldu. Hayrat Vakfı yetkililerine ve hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Önce 'Elif-Ba’dan başladılar. İleriki zamanlarda Kur’an-ı Kerim’e geçecekler. İleriki zamanlarda en basit olarak da namaz surelerini öğrenmeye gayret edecekler. Zaten arkadaşlarımızın çoğu da namaz da kılmakta. Bir nevi namazlarına, ibadetlerine bir katkı olmuş olur. Allah razı olsun diyoruz kendilerinden” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediklerini belirten işitme engelli kursiyerlerden Bahadır Koşer, “Fakat bilecek kimse yoktu, kimse bilmiyordu bunu. Hepimiz buraya gelmekten memnun olduk. Çok zaman bekledik ama o mutluluğu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.



