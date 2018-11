İşaret dili ile Kur’an-ı Kerim okudu, Türkiye ikincisi oldu İzle

-Abdullah Demir ile röportaj

- Kütahya'da işaret dili ile 1 ayda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen Abdullah Demir, 15 gün gibi kısa sürede 10 sure ezberleyerek katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu. İşitme engelli Abdullah Demir, Şehitler Camii'nde işitme engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim kursu olduğunu öğrenince kursa katıldı ve 1 ay gibi kısa sürede Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Daha sonra 15 günlük bir çalışma sonrası 10 sure ezberleyerek Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Bizim Eller Kur’an’ okuyor yarışmasında bölge birincisi oldu ve daha sonrasında ise Kayseri’deki bölge şampiyonasında katıldı ve Türkiye 2.'si olmayı başardı. Gayreti ve üstün başarısıyla büyük alkış alan Abdullah Demir, "İşitme engelliler kursu verildiğini duyunca camiye geldim ve 1 ay gibi kısa sürede Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendim. Dada sonrada 15 günlük bir çalışmanın ardından 10 sure ezberledim ve önce Afyonkarahisar'daki yarışmada bölge birincisi ardından da Kayseri’de düzenlenen Türkiye Finalinde ise Türkiye ikincisi oldum. Çok duygulandım. Gururluyum hocama bana verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Şehitler Camii İmam Hatibi Ahmet Aydın ise "Abdullah bana geldi ve bende Kur’an-ı Kerim öğrenmek istiyorum dedi ve 1 ay gibi kısa sürede Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Azimli ve gayretli olan Abdullah 15 günde de Fil suresinden aşağıya doğru 10 sure ezberledi ve daha sonra bölgede düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Bizim Eller Kur’an Okuyor Derneği'nin yarışmasında bölge birincisi oldu. Sonrasında ise Kayseri’de düzenlenen Türkiye finalinde ise Türkiye ikincisi oldu. Ben de tüm işitme engelli kardeşlerimizi camimize bekliyorum. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri camimiz de işitme engelliler Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler eğitimi veriyoruz. Camimizde ayrıca Cuma hutbelerini işaret diline çevirerek işaret dili ile hutbe okuyoruz” diye konuştu.