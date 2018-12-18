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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - BURSA

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - BURSA

- Hırsızlık anları - Zanlının emniyet çıkışı Bursa 'da iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasındaBURSA (AA) - Bursa 'da bazı iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 30 bin lira değerinde bilgisayar ana kartı, hafıza kartları ve 5 dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Ekipler görüntülerden şüphelinin H.D. (26) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, Nilüfer ilçesindeki özel okuldan da hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan iş yerlerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Polis Ekipleri Özel Okul 

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