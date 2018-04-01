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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - ADANA

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - ADANA

- Şüphelinin kapıyı zorlayıp içeriye girmesi - Şüphelinin mutfaktaki dolabı karıştırması - Şüphelinin kafeye girip çekmecedeki parayı ve bir dizüstü bilgisayarı alarak ayrılması - Başka bir kafeye giren şüphelinin çikolataları kucağına doldurup uzaklaşması - Yakalanan şüphelinin polis aracına bindirilmesiİş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasındaADANA (AA) - Adana 'da üç iş yerinden çikolata, dizüstü bilgisayar ve para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde 9 gün içinde pizzacı ve 2 kafenin kapısı zorlanarak açılıp, buralardaki çok sayıda çikolata, iki düzüstü bilgisayar ile yaklaşık 200 lira çalındı.İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Süleyman S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.Zanlı Süleyman S, evinde gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - İş yerlerindeki hırsızlık kameradaGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, pizzacının kapısını zorlayarak açıp içeriye giriyor. Mutfak bölümüne yönelen şüpheli, buradaki dolapları karıştırıyor.Başka bir görüntüde ise şüpheli, girdiği kafede çekmeceyi açıp para alıyor. Daha sonra şüpheli, aynı iş yerinden bir de dizüstü bilgisayar alıp uzaklaşıyor.Farklı bir kafenin güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüpheli buradan çok sayıda çikolatayı kucağına doldurup ayrılıyor.

Polis Aracı Akalan Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız 

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