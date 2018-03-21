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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - ADANA

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - ADANA



: - Güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının götürülmesiİş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Adana ’da, 3 iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdıADANA (AA) - Adana ’da, 3 iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerlerinde çalışan bazı personelin telefonlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, müşteri gibi mağazalara girip çalışanların cep telefonunu çalan şüphelinin Hüseyin K. (33) olduğunu belirledi.Polis, adresini belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Hırsızlık anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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