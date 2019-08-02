Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

İş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa 'nın Eyyübiye ilçesinde, iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırıldı.Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, Türkçe tabelaların kullanılması yönünde esnafa bir süre önce ihtarda bulunmuştu.İl Emniyet Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Komiser Şakir Caddesi'nde, mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.Tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahipleri ile polis ekipleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Polis Güvenlik Önlemi Zabıta Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı