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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında - ANTALYA Video

İş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında - ANTALYA Video

- Güvenlik kamerasından kundaklama anı - Şüphelinin göz altına alınması Antalya 'da iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında - Alanya ilçesinde bir iş yerlerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, şüpheli gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Saray Mahalles'indeki otomobil kiralama dükkanına giren bir kişi, elindeki benzin dolu şişeyi iş yerine döküp ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken iş yeri sahibi yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.Yakındaki bir iş yerini daha yakmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin, kundaklama için kullandığı benzini çevredeki motor ve otomobillerden aldığı öne sürüldü.Öte yandan, iş yerinin kundaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin elindeki benzin dolu şişeyle iş yerine girdiği, parlamadan sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Söndürme Tüpü Kamera Güvenlik Kamerası Benzin Polis Ekipleri 

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