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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamera Haberi

İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamera Haberi

Kepengi kesme anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Televizyon Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 


- Fatih'te bir iş yerinin kepenklerini demir kesme makası ile keserek 1 adet televizyonunu çalan şahıslar yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahısların kepengi kesme anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 18 Haziran günü Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gelen hırsızlar demir kesme makasıyla kepenkleri keserek içeride bulunan 1 adet televizyon çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkallerini tespit ettiği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ümit D. (27), İlker D. (21)isimli erkek şahıslar 26 Haziran günü Kızılelma Caddesi üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan araştırmalara sonunda şahısların 16 Haziran günü ayn iş yerinde meydana gelen hırsızlığında failleri olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar, 27 Haziran günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların kepengi kırma anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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