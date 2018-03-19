İş yerinin deposunda ölü bulundu - KIRKLARELİ

- Olay yerinden görüntülerİş yerinin deposunda ölü bulunduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'taki bir kırtasiyenin sahibi, kitap almak için girdiği depoda iş yeri çalışanı Murat Tansel Ata'nın (28) yerde hareketsiz yattığını gördü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ata'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ata'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.