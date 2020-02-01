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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerinin çatısında biriken kar çığ gibi düştü

İş yerinin çatısında biriken kar çığ gibi düştü

Çatıdan düşen kardan görüntüler

Gesi Uttu Cep Telefonu Kar Yağışı 

-vatandaşla röp

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Doğu Anadolu Bölgesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken çatılar üzerinde biriken kar kütleleri ise tehlike oluşturuyor. Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi büyük bir gürültü ile yola düştü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşerken o sırada yoldan geçen kimsenin olmaması ise oluşabilecek bir faciayı engelledi. Adem Bayram, "Bir an da çatıdan sesler gelmeye başladı.
Dışarı çıktığımızda çatıda biriken kar kütlesinin düşmeye başladığını gördüm. Allah'tan park halinde araç yoktu. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

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