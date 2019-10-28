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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

DAMI ÇÖKEN İŞ YERİNDEN DETAY

Polis Polis Ekipleri 

-İŞ YERİ ÇALIŞANI İLE RÖP
-EKİPLERİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMASI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da bir iş yerinin toprak damının çökmesi korku dolu anlar yaşattı. Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde toprak damın çökmesi korku dolu anlar yaşattı. Tadilat dolayısıyla işçilerin çalıştığı esnada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çökmenin etkisi ile ortalık bir anda toz bulutu ile kaplanırken, kullanılan ağaçların ise çürüdüğü gözden kaçmadı. Olay esnasında cadde üzerinde bulunan polis ekipleri iş yerinin çöktüğünü görünce çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Çökme esnasında iş yerinin ön cephesinde bulunan camların cadde üzerinde geçen vatandaşların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi tadilat yaptıklarını belirtti.
(ET-ÖB-Y)
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