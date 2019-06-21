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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İş yerinin camına astığı yazıyı gören geliyor Haberi

İş yerinin camına astığı yazıyı gören geliyor Haberi

-Nurhan Türegün’ün röpertajı

Fenomen Alışveriş Memur Emeklisi Erimli Memur 

--Dükkandan detay
--Vatandaşın Nurhan Türegün’e dert anlatması

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta memur emeklisi olarak hayatını sürdüren 3 çocuk babası 52 yaşındaki Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı amacıyla kapısına astığı yazıyla fenomen oldu. Dükkana gelen müşteriler hem derdini anlatıp hem sohbet ediyor hemde dükkandan alışveriş yapmadan çıkmıyor. Zonguldak’ta Tütüncü dükkanı işleten 52 yaşındaki memur emeklisi Nurhan Türegün dükkanına asmış olduğu yazıyla biranda fenomen oldu. Türegen dükkanına müşteri çekmek amacıyla, ’’Dert dinlenir, sohbet edilir ücretsizdir’’ yazısı astı. Dükkanın kapısındaki yazıyı görenler vatandaşlar, işletme sahibi Nurhan Türegün’e derdini anlatıp sohbet ederek tütün malzemesi alıyor. Kısa zamanda yoğun bir müşteri kitlesine sahip olduğunu anlatan Türegen bu durumda memnun olduğunu ve 1 kaç aya kadar farklı bir projelere de imza atacağını söyledi.

"İş yerinin tanıtımı için böyle bir yazı astım" 52 yaşındaki işletme sahibi Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı açısından böyle bir yazı astığını söyleyerek, "İş yerimizi yeni açtık. Şubat sonunda açtık. İş yerimizin tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir fikir ortaya çıkardım. Hem bir espri tarzında hemde dükkanda işlerimizi arttırmak için böyle bir şey yaptık’’dedi.
Vatandaşın dükkana gelip kendisiyle derdini anlatıp sohbet ettiğini ifade eden Türegün, "İş yeri tanıtımı açısından çok büyük bir faydası var. En azından her gelen yazının anlamını sorarak dükkandan bir şey alıp çıkıyor. Gayet verimli oldu. Vatandaşımız da yoğun bir ilgi gösterdi. Kimi espri olarak algıladı kimide gelip derdini anlatıp sohbet ediyor. Gerçekten baya yoğun bir talep var. Vatandaş derdini gelip anlatıyor bana. Bizlerde dinleyip fikir veriyoruz. Para falanda talep etmiyoruz.Daha değişik şeyler düşünüyorum. Bir kaç aya kadar farklı projelerle yine gündeme gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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