İş yerinin bahçesinde 22 köpeğe bakıyor - BİLECİK

- Yavru köpeklerden genel ve detay görüntüler - Çocukların yavru köpekleri sevmelerinden detaylar - Sercan Çınar'ın açıklaması - Sercan Çınar'ın köpeklerle ilgilenmesi İş yerinin bahçesinde 22 köpeğe bakıyor - Bilecik 'te 12 yıl önce ailesinin hediye ettiği köpeğine olan sevgisi tutkuya dönüşen Sercan Çınar, iş yerinin bahçesinde kurduğu kulübelerde 22 köpeğin bakımını yapıyor - Sercan Çınar: "Bir baba oğluyla kızını nasıl ayırt edemezse sevgi konusunda ben de tüm köpeklerim için öyleyim. Onların hepsinin yeri bende farklı. Yeni doğanlara da her geçen gün sevgim artıyor"BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik 'te 12 yıl önce ailesinin hediye ettiği "Golden" cinsi köpeğine olan sevgisi hayvan tutkusuna dönüşen Sercan Çınar, çoğu sokaktan sahiplendiği 22 köpeğin bakımını yapıyor.Pelitözü Göleti'nde ailesinin işlettiği restoranda çalışan 24 yaşındaki Çınar, işletmelerinin arkasındaki alanda kulübeleri bulunan 22 köpeğinin bakımlarını yapıyor, mamalarını ve ilaçlarını takip ediyor. Ayda bin 200 lira civarında masraf yaptığı köpeklerini arkadaşları olarak gören Çınar, hiçbirini diğerinden ayırt etmiyor.Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Golden cinsi köpeğini, annesinin kendisine 12 yaşındayken hediye ettiğini ve onunla birlikte büyüdüklerini söyledi.
Köpeği ile aralarında oluşan bağ sayesinde hayvan sevgisinin giderek arttığını dile getiren Çınar, "Öyle ki sokaktaki yaralı hayvanları da tedavi ettirmeye başladım. Sokak köpeklerine de bakmaya başladım, yetiştirdim, büyüttüm. 12 köpeğim oldu. Bunların 10'u sokaklardaydı. Sokak köpeklerimden birinin 10 yavrusu oldu. Bunlarla 22 köpeğim oldu. Şimdi onlara bakıyorum." dedi. - Ayda bin 200 lira harcıyorKöpeklerinin hepsine ayrı sevgi beslediğini aktaran Çınar, "Bir baba oğluyla kızını nasıl ayırt edemezse sevgi konusunda ben de tüm köpeklerim için böyleyim. Onların hepsinin yeri bende farklı. Yeni doğanlara da her geçen gün sevgim artıyor. Bu kadar köpeğin yemek, mama, aşı, ilaç masrafları oluyor. Açık ortamda oldukları için sürekli uyuz aşısı yapmak zorunda kalıyoruz. Aylık tüm masrafları bin - bin 200 lira civarı tutuyor." ifadelerini kullandı.Çınar, yaralı gördüğü her hayvana yardım etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Geçen sene buraya bırakılan bir dişi köpeğimiz vardı. Ona baktık, doğumunu sağladık. 5 yavrusu oldu. Bir sabah geldiğim zaman 5 yavrudan üçü ölmüştü. İki yavruyu sahiplendim. Onlar da şu an 9 - 10 aylık oldular. Ne onlar bensiz ne de ben onlarsız yaparım." diye konuştu.