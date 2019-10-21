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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada - İZMİR

İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada - İZMİR

- İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı güvenlik kamerasında İzmir 'de iş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kameradaİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde ev yemekleri yapan işletmeye henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yeri sahipleri Sedat ve Cevriye A. hafif yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Kamera kayıtlarında saldırı anı yer alıyor.

Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri Saldırı 

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