İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında - MANİSA
- İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Şüphelinin markete pompalı tüfek ile yaptığı saldırı anıİş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Manisa 'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı - Zanlının iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde bir iş yerine silahla saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi'nde bir markete pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi.Saldırı sonuncu markette hasar meydana gelirken, iş yeri sahibi Ali Koparan polis ekiplerine başvurdu.Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeleri sonucunda saldırıyı gerçekleştirenin Umut D. olduğunu belirledi.Ekipler, şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Umut D'nin evinde yapılan aramada saldırıda kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi.İncelemede şüphelinin evden hırsızlık, silahla iş yeri tarama, uyuşturucu kullanımı ve ticareti, otomobil hırsızlığı suçlarından arandığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. - Silahlı saldırı güvenlik kamerasındaÖte yandan Umut D'nin iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde şüphelinin marketin bulunduğu sokağa gelişi, pompalı tüfekle iki el ateş etmesi ve sokaktan hızla ayrılışı yer alıyor.