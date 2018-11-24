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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerine icra gelen mobilya ustası bir teneke tinerle intihara teşebbüs etti İzle

İş yerine icra gelen mobilya ustası bir teneke tinerle intihara teşebbüs etti İzle

çatıdaki adam ve iş yerinin çevresindeki polis, ambulans ve vatandaşlar

Sağlık Ekibi Dekorasyon Mobilya Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-çatıdaki adamın çatıdan konuşmaları
-arkadaşlarının ikna çabaları
-çatıdaki adamın anahtarı aşağıya atması ve kapının açılması
-çatıdan inen adamın derdini anlatması
-ambulansa alınması

( ANTALYA -ÖZEL)- Kendisine ait olmayan borç yüzünden makinelerine icra geldiğini iddia eden mobilya ustası işyerinin çatısına çıkıp kendini yakacağı tehdidinde bulundu- Mobilya ustası polis ve diğer esnafların uzun çabalarıyla çatıdan indirildi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önceki iş yeri sahibine ait borç yüzünden makinelerine icra geldiğini iddia eden mobilya ustası eline aldığı bir teneke tinerle çatışa çıkıp kendini yakacağı tehdidinde bulundu. İş yeri kapısını kilitleyerek ekiplerin yanına gelmesini de engelleyen mobilya ustası uzun uğraşlar sonunda ikna edildi. Olay Manavgat sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya dekorasyon atölyesi sahibi A.K. kendisine ait olmayan bir borç yüzünden iş yerinde bulunan makinelere icra geldiği gerekçesiyle iş yerinin çatısına çıktı. Avukat ve icra memurlarının icra işlemi yapmak amacıyla iş yerine gelmesinin ardından, atölyesinin kapısını içeriden kilitleyerek elinde tiner tenekesiyle çatıya çıkan A.K. hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, çatıda elindeki tiner tenekesiyle oturan A.K., kendisine ait olmayan bir borç yüzünden iş yerinde bulunan makineler için icra işlemi yapılmasına izin vermeyeceğini belirterek gerekirse kendisini yakacağını söyledi.

Komşularının ve polislerin iş yerinin anahtarını atması ve aşağıya inmesi durumunda problemin çözümü için kendisine yardım edeceklerini, icra memurlarının işlem yapmasına izin vermeyeceklerini söylemeleri üzerine ikna olan A.K. aşağıya indi. Kendisinin borcu olmadığını belirten A.K., “İş yerinin eski sahibinin borcu yüzünden bana icra işlemi yapılmaya çalışılıyor. Sırf onu bulamadıkları için bana işlem yapmaya çalışıyorlar. Daha önce geldiklerinde makineleri götürmemeleri için bir evrak imzalamamı istediler. Bende makinelerimi kurtarmak için imzaladım. Bu imzaya ve elektrik saatinin iş yerinin eski sahibine ait olmasından yola çıkarak bana icra işlemi yapıyorlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer icrada ısrar ederlerse kendimi öldürürüm” dedi.
A.K. çatıdan indirildikten sonra 112 sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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