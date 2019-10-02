Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kamerada İzle

İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kamerada İzle

Güvenlik kamerası görüntüsü

Televizyon Akalan Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Ele geçirilen eşyalar
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda geçen Cumartesi sabah erken saatlerde meydana geldi. Restorandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, iş yerinden 2 LCD televizyon ve bir dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada M.E.K. ve Y.P. çaldıkları eşyalarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı