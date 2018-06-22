İş yerinden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında - ADANA
- Zanlıların iş yerine yönelmesi - Zanlılardan birinin poşete koyduğu televizyonu taşıması - Zanlıların olay yerinden uzaklaşması - Şüphelilerden birinin aracın kapısını açması - Şüphelinin arkadaşıyla birlikte araçtan hırsızlık yapması - Zanlıların uzaklaşması - Bir vatandaşın iki kişiden şüphelenmesi Adana 'da hırsızlık operasyonu - Bir iş yerinden ve araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Hırsızlık anı iş yerining üvenlik kamerasınADANA (AA) - Adana 'da iş yerinden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden televizyon ve bir hafif ticari araçtan para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekiler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerden iki kişinin önce araçtan daha sonra iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.Ekipler, görüntülerdeki iki kişinin hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Nuri C. ve Şehmus Y. olduğunu tespit etti.Şüphelilerden Nuri C, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Polis ekipleri, firari Şehmus Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.