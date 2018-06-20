İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - AYDIN
- İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Güvenlik kamerası görüntüleri - Emniyetten genel detay görüntü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntüİş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'da, 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerindeki 8 iş yerinde farklı tarihlerde yapılan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlının kimliğini tespit etti.Zanlı N.A, Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli farklı zamanlarda çeşitli iş yerlerine giriyor, aldığı değerli eşya ve paraları ceketinin altına saklayarak uzaklaşıyor.