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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - İZMİR Video

İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - İZMİR Video

- Şüphelinin iş yerinde ürünlere bakması - Şüphelinin kasayı açıp bir miktar parayı alması İzmir 'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasındaİZMİR (AA) - Konak ilçesinde elektronik malzeme satan iş yerinin kasasındaki bir miktar paranın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çankaya semtindeki elektronik malzeme satan Ahmet Nurdoğan'a ait iş yerine gelen 3 şüpheliden biri, Nurdoğan başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı.Bir süre sonra durumu fark eden Nurdoğan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve polise haber verdi.Olay yerinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, parayı çalan bir kişi ile gözcülük yaptığı ileri sürülen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine gelen 3 kişinin önce elektronik malzemelere bakması, ardından bir kişinin de iş yerindeki kasayı açıp bir miktar parayı alması yer alıyor.

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